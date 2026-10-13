Над Калужской областью сбиты 73 БПЛА, повреждены дома и школа

Повреждения инфраструктуры зафиксированы в Калужской области после отражения атаки БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"В результате атаки в Мосальском округе повреждения получили здание школы, два частных дома и один автомобиль", - написал глава региона в Telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет.

По словам Шапши, за вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 73 БПЛА над территориями 16 муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.