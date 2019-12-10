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Общество В России
Юрий Лужков, мэр Москвы (2010) | Фото: www.pfrf.ru

Юрий Лужков. Справка

На 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

По данным "Интерфакса", он находился в Европе. Других подробностей пока нет.

Исходя из данных Википедии, Лужков умер 10 декабря в Мюнхене.

Юрий Михайлович Лужков - 2-й мэр Москвы с 6 июня 1992 по 28 сентября 2010. Занимал эту должность 18 лет.

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (2016). Заслуженный химик РСФСР (1986), Заслуженный строитель Российской Федерации (1996).

В 1958 году Лужков окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина по специальности "инженер-механик". После этого работал в НИИ пластических масс имени Петрова, а с 1963 года - в Министерстве химической промышленности СССР. В 1975 году он стал депутатом Бабушкинского райсовета, два года спустя избрался в Моссовет, где заседал до 1990 года. С 1987 по 1990 год был депутатом Верховного совета РСФСР.

12 июня 1991 года на первых выборах мэра Москвы Лужков избран вице-мэром Москвы, мэром Москвы избран Гавриил Попов. 24 июня 1991 стал премьером правительства Москвы, созданного вместо Мосгорисполкома. Однако некоторое время продолжал осуществлять полномочия председателя Мосгорисполкома.

24 августа 1991 года, не покидая поста премьера правительства Москвы, был назначен одним из заместителей руководителя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР, созданного вместо союзного Кабинета министров.

В течение 9 лет (2001-2010 годы) был также сопредседателем Высшего совета партии "Единая Россия", из которой вышел сразу после отставки с поста мэра.

Осенью 2010 года уволен "в связи с утратой доверия Президента России Д. А. Медведева". Однако уже в 2016 году Владимир Путин наградил Лужкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с формулировкой "За активную общественную деятельность".

После отставки Лужков перевез семейство в Лондон. Позднее местом жительства семья Лужковых выбрала Австрию.

В 2012 стало известно, что бывший столичный мэр входит в состав совета директоров "Уфаоргсинтез", а в 2013 им было выкуплено 87% акций "Веедерн" (производство гречневой крупы, выращивание грибов).

В 2015 году создал в Калининградской области собственную ферму, где, помимо скота, выращивал озимые и кукурузу.

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Юрий Лужков. Справка

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Теги: юрий лужков, бывший мэр москвы



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