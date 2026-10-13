В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID‑19

Роспотребнадзор сообщает: за последнюю неделю в России зафиксировали свыше 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID‑19. При этом темпы распространения инфекций немного упали.

Чаще всего врачи выявляют риновирусы и возбудителей парагриппа. На грипп приходится 1,8 % случаев. В стране продолжают находить разные штаммы - в том числе свиной грипп, а также вирусы гриппа типов B и C.

Прививку от гриппа в этом сезоне уже поставили более 19,3 миллиона россиян.

Ранее за 38‑ю неделю 2026 года в России выявили 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и COVID‑19 - это на 33,8 % больше, чем неделей раньше; в Роспотребнадзоре считают, что ситуация идет по прогнозу.