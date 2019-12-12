В храме Христа Спасителя началось прощание с Лужковым

В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, который скончался 10 декабря.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание в храме Христа Спасителя.

В центре Москвы, на прилегающих к храму улицах, ограничено движение транспорта. Вдоль Волхонки у храма выставлены металлические рамки, около них дежурят сотрудники Росгвардии.

Как передает Regnum, Лужкова хоронят в закрытом гробу. Гроб покрыт флагом России. За гробом расставлены венки, в том числе от администрации президента. Как сообщалось ранее, похоронят Лужкова на Новодевичьем кладбище.

Напомним, экс-мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, скончался на 84 году жизни, ему проводили операцию на сердце в Мюнхене. Про Лужкова говорят, что он политик двух эпох, действительно, управленец-хозяйственник советской закалки занял свои позиции на политическом Олимпе в 90-х и пребывал у власти в путинское время.