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лужков (2010) | Фото: httpdiepresse.com

Собянин - о смерти Лужкова: Искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным Юрия Лужкова, который скончался 10 декабря.

"Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей", - написал Собянин в твиттере.

Бывший мэр столицы скончался в Мюнхене, ему было 83 года.

По данным РЕН ТВ, Лужкову проводили операцию на сердце в частной клинике.

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Собянин - о смерти Лужкова: Искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека

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Теги: сергей собянин, юрий лужков



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