Newsweek назвал четырех наиболее вероятных кандидатов на смену Зеленскому

Американский журнал Newsweek представил список наиболее вероятных претендентов на пост украинского президента. Рейтинг был сформирован после совета президента США Дональда Трампа провести новые выборы.

В список вошли:

Валерий Залужный — экс-главком ВСУ, в настоящее время представляющий интересы Киева в Лондоне в качестве посла;

Кирилл Буданов* — бывший руководитель военной разведки (ГУР), перешедший на пост главы офиса Зеленского;

Михаил Федоров — бывший министр цифровизации и обороны, ушедший в отставку из-за конфликта с Зеленским;

Петр Порошенко* — экс-президент, возглавляющий оппозиционную партию "Европейская солидарность".

С призывом провести выборы президента в августе выступил Федоров. Правда, он заявлял об отсутствии президентских амбиций и отмечал, что не воспринимает стихийные акции в свою защиту как элемент политической борьбы.

На днях к выборам призвал Трамп, обвинив Зеленского в нежелании договариваться и стремлении навредить США. Зеленский же допустил проведение выборов только в условиях 60-дневного полного прекращения огня со стороны ВС РФ. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов дать приказ не наносить удары только в сам день выборов.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, а местная конституция не допускает продления срока полномочий президента во время военного положения.

* В списке террористов и экстремистов