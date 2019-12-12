Четверть россиян боится, что останется без работы - опрос

Более четверти россиян (26%) полагают, что им грозит увольнение на текущем месте работы. Это не смотря на то, что Минтруда уверяет – в ближайшие месяцы компании планируют сократить не более 1% сотрудников.

Данные о настроениях россиян были получены в ходе исследования HeadHunter: служба исследований вывела "индекс самочувствия соискателей". Опасение потерять место — маркер ощущения стабильности, пишут "Известия".

На вопрос о том, существует ли для вас угроза увольнения работодателем, ответ "точно да" и "скорее да" дали 26% опрошенных (9% и 17% соответственно). Треть (33%) абсолютно уверены, что место не потеряют, 30% полагают, что этого скорее не произойдет. Еще у 10% нет однозначного мнения.

Меньше других опасаются сокращений те, кто работает в сферах науки и образования (индекс стабильности составляет 0,44 при возможных значениях от –1 до 1), добычи сырья и консультирования (по 0,43), сотрудники НКО (0,42) и рабочий персонал (0,4). Самый большой страх увольнения — у занятых в отраслях безопасности (0,15), банков и инвестиций (0,18), управления персоналом (0,19), транспорта (0,23), продаж и закупок (по 0,22).