"Не имеет отношения к Кремлю": Песков прокомментировал лишение Дерипаски гражданства Кипра

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий на тему сообщений о лишении российского предпринимателя Олега Дерипаски кипрского гражданства.

По словам Пескова, это внутреннее дело Кипра и не имеет отношения к Кремлю, передает РИА Новости.

Ранее издание Politis опубликовало список из 26 кандидатов на отзыв паспорта Кипра.

Как следует из статьи, власти Кипра решили лишить гражданства Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей. Банкиры могут проходить по делу экс-главы банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина.