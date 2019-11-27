Дерипаску лишили кипрского гражданства

Российский миллиардер Олег Дерипаска оказался в списке людей, в отношении которых Совет министров Кипра начал процедуру лишения кипрского гражданства.

Издание Politis опубликовало список из 26 кандидатов на отзыв паспорта Кипра.

Как следует из статьи, власти Кипра решили лишить гражданства Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей. Банкиры могут проходить по делу экс-главы банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина.

О том, что Дерипаска стал гражданином Кипра, в прошлом году сообщили Центр исследования коррупции и организованный преступности (OCCRP) и британская газета The Guardian.

В опубликованных материалах говорится, что Дерипаска стал гражданином Кипра еще в 2017 году. Он стал одним из нескольких сотен человек, которые воспользовались программами, позволяющими получить гражданство страны в обмен на инвестиции, известными как "золотые визы". Для того, чтобы получить кипрский паспорт, иностранному гражданину необходимо вложить минимум 2 млн евро в недвижимость страны или 2,5 млн евро в кипрские компании или гособлигации.