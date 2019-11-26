12 Сентября 2020
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уголовное дело (2016) | Фото: yaostrov.ru

Прокуратура прекратила уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования

Прокуратура Москвы признала незаконным и закрыла дело о злоупотреблении полномочиями против замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

25 ноября Пресненский суд Москвы отправил Голосную под арест до 20 января 2020 года. Обвиняемая вину не признала.

Решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела против нее было вынесено уже после решения суда. В Главном следственном управлении СКР планируют обжаловать решение прокуратуры.

По материалам следствия, с ведома Голосной производитель алкогольной продукции "Альфа-групп" скрыл от уплаты 58 млн рублей налогов.

Голосная 21 ноября была доставлена на допрос в Следственный комитет РФ. Сообщалось, что чиновница является фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях в сфере производства пива.

20 ноября в управлении Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу ФСБ провела обыски. Были задержаны два чиновника.

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Прокуратура прекратила уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования

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Теги: замглавы Росалкогольрегулирования, Ирина Голосная



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