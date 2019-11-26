12 Сентября 2020
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скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

СМИ: СКР обжалует закрытие уголовного дела замглавы Росалкогольрегулирования

Следственный комитет России собирается обжаловать решение прокуратуры Москвы о прекращении уголовного дела заместительницы главы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной. СКР будет жаловаться в Генпрокуратуру, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

О закрытии дела узнал "Коммерсант". 25 ноября в суде прокурор выступал против ареста чиновницы, но суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал ее до 20 января. После этого прокуратура признала уголовное преследование Голосной необоснованным и незаконным, сообщило издание.

Голосную задержали 21 ноября. Ей вменили три эпизода злоупотребления должностными полномочиями в составе группы лиц (ч. 1 ст. 35 - ч. 3 ст. 285 УК).

Как считает следствие, она поручила подчиненным подготовить заключение об опломбировании оборудования для фиксации и передачи данных об объемах производства в единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) ООО "Альфа-групп", хотя оборудование не соответствовало стандартам. В результате компания недоплатила 58 млн руб. налогов.

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СМИ: СКР обжалует закрытие уголовного дела замглавы Росалкогольрегулирования

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Теги: росалкогольрегулирование, скр, ирина голосная



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