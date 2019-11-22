08 Сентября 2020
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скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

Замглавы Росалкогольрегулирования допросили по делу о должностных злоупотреблениях

Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная 21 ноября была доставлена на допрос в Следственный комитет РФ.

По данным РЕН ТВ, чиновница является фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях в сфере производства пива, которое было возбуждено на днях.

20 ноября в управлении Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу ФСБ провела обыски. Задержаны два чиновника, пишет Regnum.

Голосная была назначена замруководителя Росалкогольрегулирования 30 декабря 2018 года. Перед этим стало известно, что экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Ему заочно предъявлено обвинение, Чуян объявлен в международный розыск.

Напомним, в июле сообщалось, что Чуян освобожден от должности по собственной просьбе. Распоряжение было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Отдельным распоряжением новым главой службы был назначен Игорь Алешин.

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Замглавы Росалкогольрегулирования допросили по делу о должностных злоупотреблениях

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Теги: Замглавы Росалкогольрегулирования, Ирина Голосная



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