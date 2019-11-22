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Общество Челябинская область
медицинская скорая помощь, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале сотрудники скорой помощи намерены объявить забастовку из-за низких зарплат

Фельдшеры скорой медицинской помощи больницы Кизильского района планируют объявить итальянскую забастовку из-за низких зарплат. Сегодня в муниципалитет выезжает рабочая группа регионального минздрава, чтобы встретиться с коллективом, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам медиков, после перехода на новую систему оплаты труда, когда выросла гарантированная окладная часть за счет снижения стимулирующей составляющей, они стали получать меньше. В частности, убрали доплату за стаж, стали меньше платить за ночные смены 30% вместо 100%, а так называемые "сельские" сократили с 25% до 0,50%.

"Мы обслуживаем более 22 тысяч человек. Каждую смену на дежурство выходят по три бригады, каждая состоит из одного фельдшера и одного водителя. Хотя по правилам в бригаде должно быть два фельдшера. Сложных больных мы везем сразу в Магнитогорск. То есть я одна должна поставить диагноз, транспортировать больного до машины скорой помощи, а потом до больницы. У нас нет роддома, например, всех рожениц везем в город. Я должна и роды принять, и женщину обиходить в случае чего", – цитирует одного из фельдшеров сайт "Первый Кизильский".

Однако за работу второго фельдшера специалисту платят 0,03% от оклада. При этом, чтобы получить достойную зарплату, медработникам приходится работать на две ставки.

В пресс-службе областного минздрава заявили, что не получали ни одной жалобы от медиков Кизильского района. 20 ноября с медработниками встречался главврач районной больницы Алла Васильева.

"Вопросов по окончанию многочасового собрания не осталось ни у одного работника. А сегодня появляется новость о забастовке! Да, действительно, Челябинская область, как и вся Россия, испытывает кадровый дефицит в системе здравоохранения. И мы делаем все возможное для привлечения медицинского персонала. Но говорить о снижении заработных плат некорректно. Все зависит от степени индивидуальной загрузки медицинского работника. Каждая строка четко рассчитывается, исходя из отработанных часов", - отмечают в пресс-службе минздрава.

Сегодня в район выехала рабочая группа областного минздрава, чтобы встретиться с коллективом и разъяснить все вопросы.

"Если потребуется – индивидуально с каждым обсудить заработные платы, как и из чего они складываются. Мы готовы к диалогу, для этого мы постоянно выезжаем в территории и встречаемся с медицинским персоналом", - добавили в ведомстве.

После изменения структуры оплаты труда медицинских работников в январе 2019 года, когда выросла гарантированная окладная часть за счет снижения стимулирующей составляющей, жалобы на низкую зарплату стали поступать из разных городов области – Троицка, Сатки, Нязепетровска, Челябинска и т.д. Недавно коллектив станции "Скорой помощи" в Магнитогорске хотели выйти на пикет из-за "унизительно низкого уровня заработной платы". С медиками встречался министр здравоохранения региона Юрий Семенов и глава Магнитогорска Сергей Бердников. Медикам озвучили решение по увеличению надбавки за ночные смены с 20% до 50%, а также за выезды в бригадах по одному – надбавка будет составлять 100% за фактически отработанное время, вместо 10%, как в настоящий момент. В результате они отменили пикет.

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На Южном Урале сотрудники скорой помощи намерены объявить забастовку из-за низких зарплат

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Теги: скорая помощь, фельдшер, минздрав, забастовка, зарплата,



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Развитие сюжета:

Ранее 25.11.2019 09:06 Мск На Южном Урале сотрудники скорой помощи после встречи с рабочей группой минздрава отказались от забастовки

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