11 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале сотрудники скорой помощи после встречи с рабочей группой минздрава отказались от забастовки

Фельдшеры скорой медицинской помощи больницы Кизильского района отказались от проведения итальянской забастовки. Такое решение было принято по итогам встречи рабочей группы минздрава с медиками.

Напомним, медработники планировали объявить итальянскую забастовку из-за низких зарплат. По словам медиков, после перехода на новую систему оплаты труда, когда выросла гарантированная окладная часть за счет снижения стимулирующей составляющей, они стали получать меньше. В частности, убрали доплату за стаж, стали меньше платить за ночные смены 30% вместо 100%, а так называемые "сельские" сократили с 25% до 0,50%. За работу второго фельдшера специалисту платят 0,03% от оклада.

На встрече с рабочей группой областного минздрава медработники озвучили свои недовольства по поводу доплаты за отсутствие второго фельдшера в бригаде, отсутствия новой спецодежды и выплат за стаж, и сокращения процента доплаты за ночные дежурства.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава, по вопросу работы в бригаде по одному фельдшеру принято решение о введении в коллективный договор доплаты в размере 10% от оклада, что на сегодняшний день является единственно возможным в пределах ФОТ 2019 года. Вопрос по спецодежде был урегулирован до приезда группы минздрава – в ближайшее время в учреждение поступят зимние комплекты спецодежды.

Кроме того, специалисты дали пояснения по вопросу оплаты стимулирующих и компенсационных выплат.

"Отмечено, что снижение заработной платы не произошло. А выплаты стимулирующего характера осуществляются при наличии фонда оплаты труда. Разъяснения воспринято коллективом неоднозначно, работники предполагали, что вопрос об увеличении выплат решится в кратчайшие сроки". – говорится в сообщении.

Медработниками принято решение отказаться от забастовки.

"Изначально сотрудники намеревались выйти на итальянскую забастовку - работать без нагрузки на одну ставку. При этом сами врачи в нагрузке заинтересованы, ведь это напрямую формирует их заработную плату. В итоге - проведение забастовки с повестки снято, коллектив настроен на увеличения заработной платы в 2020 году, за счёт роста стимулирующих выплат", - добавили в ведомстве.

Напомним, после изменения структуры оплаты труда медицинских работников в январе 2019 года, когда выросла гарантированная окладная часть за счет снижения стимулирующей составляющей, жалобы на низкую зарплату стали поступать из разных городов области – Троицка, Сатки, Нязепетровска, Челябинска и т.д. Недавно коллектив станции "Скорой помощи" в Магнитогорске хотел выйти на пикет из-за "унизительно низкого уровня заработной платы". С медиками встречался министр здравоохранения региона Юрий Семенов и глава Магнитогорска Сергей Бердников. Медикам озвучили решение по увеличению надбавки за ночные смены с 20% до 50%, а также за выезды в бригадах по одному – надбавка будет составлять 100% за фактически отработанное время, вместо 10%, как в настоящий момент. В результате они отменили пикет.

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На Южном Урале сотрудники скорой помощи после встречи с рабочей группой минздрава отказались от забастовки

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Теги: скорая помощь, фельдшер, минздрав, забастовка, зарплата,



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Ранее 22.11.2019 09:12 Мск На Южном Урале сотрудники скорой помощи намерены объявить забастовку из-за низких зарплат

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