Песков прокомментировал видео с предполагаемыми бойцами ЧВК в Сирии

Кремль не располагает информацией о якобы преступлениях российских частных военных компаний в Сирии.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видеозапись, на которой, как утверждается, бойцы ЧВК "Вагнер" совершают жестокое убийство, в Кремле не видели.

Песков при этом выразил уверенность, что это видео не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии, передает "Интерфакс". И это никак не отразится на репутации российской армии, добавил он.

Ранее "Новая газета" опубликовала видео, на котором несколько говорящих по-русски человек в военной форме жестоко убивают и расчленяют человека.

Газета заявляет, что провела расследование и при помощи сервиса FindClone нашла одного бойца из видео в соцсетях. Предположительно, его зовут Станислав Д., в группе Вагнера он служил в разведке.

Скандальное видео с издевательствами появилось в сети в июне 2017 года. В ноябре текущего года были опубликованы еще три части записи.