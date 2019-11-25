11 Сентября 2020
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Политика В России
Боец ЧВК Вагнер Станислав Д. (2019) | Фото: novayagazeta.ru

Песков: Спецслужбы анализируют информацию об убийстве в Сирии

В Кремле заверили, что спецслужбы видят все сообщения о снятом на видео жестоком убийстве в Сирии и анализируют степень их достоверности.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, они принимают самостоятельные решения, "система работает и отслеживает подобные ситуации".

Скандальное видео с издевательствами появилось в сети в июне 2017 года. В ноябре текущего года были опубликованы еще три части записи, на них несколько говорящих по-русски человек в военной форме жестоко убивают и расчленяют человека.

"Новая газета" опубликовала видео. Газета заявляет, что провела расследование и при помощи сервиса FindClone нашла одного бойца из видео в соцсетях. Предположительно, его зовут Станислав Д., в группе Вагнера он служил в разведке, утверждает издание.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из участников убийства находится в России и организует для школьников соревнования во Дворце творчества в Брянске.

Пескову задали вопрос, не считают ли в Кремле необходимым после этих сообщений активизировать расследование и взять его под личный контроль президента, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, сначала необходимо проверить эти данные, однако ему неизвестно, докладывали ли президенту о каких-то проверках.

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Песков: Спецслужбы анализируют информацию об убийстве в Сирии

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Теги: сирия, убийство, дмитрий песков



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