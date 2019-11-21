СМИ: Бойцы ЧВК "Вагнер" могут быть причастны к жестокой казни сирийского солдата

Бойцы ЧВК "Вагнера" жестоко пытали, а затем убили в Сирии дезертира правительственной армии, пишет "Новая газета".

Видео с издевательствами появилось в сети в июне 2017 года. В ноябре текущего года были опубликованы еще три части записи, на которых видно, что по лежащему на земле мужчине бьют кувалдой. Ему отрезают голову ножом, а затем отрубают руки саперной лопаткой.

В последней части обезглавленное тело подвешивают вверх ногами, обливают бензином и поджигают.

По данным арабским СМИ, казнь происходила в сирийской провинции Хомс, погибший был мобилизован в 2017 году в резерв армии Асада, затем дезертировал, но его поймали.

Участники казни скрывали лица, но один из них попал в кадр без маски. "Новая газета" при помощи сервиса FindClone нашла бойца в соцсетях. Предположительно, его зовут Станислав Д., в группе Вагнера он служил в разведке.

В российских и иностранных СМИ регулярно появляются сообщения о прибытии бойцов так называемой ЧВК "Вагнера" в страны Африки, Сирию, Ливию, Венесуэлу. Также всплывают сводки крупных одномоментных потерь вооруженного формирования.

В Кремле и в МИД РФ опровергают данные о российских гражданах, воюющих за рубежом.

В 2018 году крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России.