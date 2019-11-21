Дуров призвал удалить приложение WhatsApp

Создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp с устройств из-за возможных хакерских атак.

Как говорит Дурова, эта программа не только не защищает сообщения своих пользователей, но еще используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, которые не имеют отношения к мессенджеру.

По словам Дурова, чтобы данные оказались у злоумышленника, хакеру достаточно отправить пользователю WhatsApp видео.

Причина этого, по его мнению, в участии Facebook, которому принадлежит мессенджер, в программе Агентства национальной безопасности США по сбору данных о населении, сообщает Lenta.ru.

Напомним, киберпреступники получили доступ к смартфонам высокопоставленных чиновников как минимум 20 стран.

Им удалось это сделать с помощью уязвимости в WhatsApp. По информации источников Reuters, жертвами хакеров стали граждане США, ОАЭ, Пакистана, Мексики и Индии.

Как сообщалось, в мессенджере WhatsApp обнаружены уязвимости, которые позволяют хакерам править сообщения в личных и групповых чатах пользователей.

Это выявили специалисты израильской компании Check Point, работающей в области кибербезопасности.