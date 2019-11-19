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Екатеринбургская городская дума (2019) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме поддержали отказ депутатов Екатеринбурга от переезда в ЦУМ

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских высказался о возможном переезде депутатов городской думы Екатеринбурга в торговый комплекс.

Напомним, депутаты еще в прошлом году поднимали вопрос о переезде в здание ЦУМа. Сейчас помещения парламента находятся на четвертом и пятом этажах в администрации города на проспекте Ленина, 24а.

Однако сегодня в ходе отчета по исполнению бюджета народные избранники вдруг выступили против переезда из здания мэрии. Один из них - Александр Колесников - прямо назвал проект переезда "преступлением".

Андрей Альшевских(2017)|Фото: Накануне.RU

По словам Андрея Альшевских, он одобряет демарш депутатов, отказавшихся съезжать в ЦУМ. Как написал парламентарий в своем Facebook, отказ от переезда и ремонта новых офисов - это возможность сэкономить средства бюджета Екатеринбурга, который является дефицитным.

"Коллегам из гордумы я бы посоветовал основательно разобраться, на каких условиях власти Екатеринбурга заполучили площади в торговом центре. Приобрели или по взаимозачету взяли? Кривая схема сделки не исключается", - добавил Альшевских.

Напомним, в мае власти Екатеринбурга выбрали компанию, которая займется оснащением нового зала заседаний городской думы.

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В Госдуме поддержали отказ депутатов Екатеринбурга от переезда в ЦУМ

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Теги: Госдума, Альшевских, ЦУМ, переезд



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Ранее 12.12.2019 08:51 Мск В екатеринбургской гордуме не смогли себя избавить от трат на переезд и пиар

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