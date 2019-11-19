Депутат назвал проект переезда Екатеринбургской городской думы "преступлением"

В ходе отчёта по исполнению бюджета депутаты городской думы Екатеринбурга выступили против переезда из здания мэрии.

С соответствующим заявлением выступил депутат Александр Колесников. Нынешние помещения, по мнению парламентария, абсолютно пригодны для работы и не требуют капитального ремонта.

"Мы пришли работать, а не жировать. Дальнейшее расходование средств на эти цели считаю преступлением", - отметил он. Сэкономленные деньги, по его мнению, лучше направить на ремонт ветхого жилья, лифтов и т.п.

Свое выступление Колесников попросил считать официальным обращением к администрации города. Вопрос не стоял на повестке дня, однако депутатам раздали листок, на котором они могли поддержать обращение.

Напомним, в этом году обсуждался проект оборудования зала заседаний думы в торговом центре по адресу переулок Банковский, 3.