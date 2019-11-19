"Корпорация развития", "ЮТэйр" и мост в Сургуте. Губернатор Югры выступила с инвестиционным посланием к жителям

Губернатор Югры Наталья Комарова выступила с инвестиционным посланием к жителям, общественности и депутатам думы. Она рассказала об итогах инвестиционного развития Югры в 2019 г. и планах на будущий год. Во время ответов на вопросы разговор зашел о "Корпорации развития" и "ЮТэйр", передает корреспондент Накануне.RU.

В жилищное строительство вложено 15 млрд руб., в дороги – 8 млрд руб. В труднодоступные населенные пункты проложено 320 км оптоволоконного интернета. Сумма налоговых льгот составила 12 млрд руб., льготных займов – 240 млн руб. на четыре проекта. Три участка выделены бизнесу без торгов. Резидентами технопарка высоких технологий является 41 компания. Всего по концессии в округе работают 34 проекта общей стоимостью 20 млн руб.

В 2019 г. для улучшения инвестиционного климата модернизирован инвестиционный портал Югры, за год его посетили 30 тыс. человек. Югра должна к 2024 г. увеличить объем инвестиций до 1,4 трлн руб., из-за этого губернатор дала несколько поручений по улучшению эффективности работы профильного законодательства. В 2019 г. уровень безработицы – 0,4%, это второй показатель в стране. Шестое место Югра занимает в рейтинге субъектов по уровню занятости инвалидов.

На решение жилищного вопроса направлено 25 млрд руб., ликвидировано 100 тыс. "квадратов" аварийного жилья. К концу года в регионе осталось 500 балков. До конца декабря все ветераны Великой Отечественной войны, вставшие на учет в последние полтора года, получат благоустроенное жилье.

С начала года нефтяные компании высадили 560 тыс. саженцев сибирского кедра, более 500 тыс. сосен.

Для борьбы с бедностью предоставлены единовременные выплаты для погашения долга по ипотеке 2,5 тыс. семей, до конца года деньги получат еще 2 тыс. многодетных семей.

Губернатор отметила работу врачей из Нижневартовска, которые сделали лапароскопию 11-месячной девочке, в будущем она сможет иметь детей.

По словам Комаровой, все населенные пункты округа, где живут более 100 человек, обеспечены фельдшерско-акушерскими пунктами.

47,1 тыс. детей воспользовались образовательными сертификатами, такой опыт признан Министерством финансов России одним из лучших в стране.

В Сургуте в декабре откроется парк "Россия – моя история", ранее в Когалыме открылся филиал Малого театра.

В 2019 г. количество занимающихся спортом югорчан выросло на 1,5 % до 39%. Югра занимает 12 место среди регионов России по количеству значков "Готов к труду и обороне". 16 медалей получили спортсмены Югры на XXIX Универсиаде в Красноярске. С начала года на аутсорсинг передано 50 услуг. Комарова поблагодарила депутатов думы Югры за то, что принимаемые ими законы работают на благо бизнеса.

"В 2019 г. исполнилось 55 лет со дня начала промышленного освоения Западной Сибири. К 2021 г. на базе окружного кернохранилища появится специальный комплекс для исследования керна Баженовской свиты. Мы закрепляем за Югрой статус региона долгосрочных интересов компаний. Утверждена новая программа расселения аварийного жилья. До 2025 г. будут расселены 906 многоквартирников. Считаю необходимым выполнить программу досрочно. Прошу обеспечить законодательную основу для такого подхода, а также на этом же уровне решить проблемы дольщиков. Особый акцент в 2020 г. – на развитии детского здравоохранения и первичного звена. Надо обновить систему повышения квалификации педагогов, дать им возможность профессионального роста. С января два раза бесплатно питаться в школе смогут те ученики, кто болен сахарным диабетом, им будут, если необходимо, заменять продукты", – сказала губернатор.

В конце своего выступления Комарова напомнила, что будущий год – юбилейный: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.

"Успех зависит от каждого из нас", – сказала губернатор.

Депутат Наталья Западнова спросила, как власти решают проблему ветхости зданий образовательных учреждений, которым нужен ремонт.

"Есть заявка на участие в реализации этих полномочий власти. Несколько лет назад мы направляли деньги в города на такой ремонт. Мы возвращаемся к точке, которую, казалось бы, прошли. Проводится оценка бюджетов городов, справятся ли с ремонтом, распределяются деньги из консолидированного бюджета, чтобы учреждения соответствовали всем стандартам. Надо определиться со схемой распределения финансов, чтобы их хватило", – сказала губернатор.

Депутат Виктор Сысун спросил об эффективности выбора государственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве Сургутского перинатального центра. По новым документам, его цена – 18,5 млрд руб., а ввод в эксплуатацию – третий квартал 2021 г., при этом в начале строительства рассматривали варианты ГЧП или госконтракта.

"Данные, которые вы привели, совпадают с проектными, – сказала Комарова. – Среди проектов государственно-частного партнерства есть удачные решения, их даже больше. В данном случае есть объективная причина такого положения: мы поставили очень серьезные задачи, которые надо воплотить. Судя по всему, партнеру не хватило сил и возможностей, чтобы справиться. Раньше мы приняли механизм ГЧП – выкуп детских садов. Если бы не было такого дерзкого решения, мы не обеспечили бы детей до семи лет местами в детсадах. Замещение бюджетных инвестиций частными – важный момент. Мы идем по пути, который сопровождается, в том числе, срывом сроков реализации проекта. Наша задача – издержки не должны быть обеспечены бюджетными ресурсами, то есть деньгами граждан. После завершения строительства центра проанализируем, насколько принятое решение предпочтительнее".

Второй вопрос Сысуна касался управления госимуществом: округ – в числе учредителей "Корпорации развития", куда регион вложил 10 млрд руб. Ныне счета компании заблокированы, 2018 г. она завершила с убытком в 4 млрд руб., деньги округа вернуть невозможно. Параллельно Югра вкладывалась в акции "ЮТэйр".

"Для того, чтобы сохранить вложенные в "ЮТэйр" деньги, возможно ли выделить из компании государственного перевозчика для полетов по региону по госконтракту?" – спросил Сысун.

Комарова согласилась, что предложение жизнеспособно.

"Действительно, Югра наравне с правительством Тюменской области и Ямала участвует в капитале "Корпорации развития". Напомню, что ее создали в 2006 г. для реализации нескольких проектов, в том числе для проекта "Урал промышленный – Урал полярный". Бизнес есть бизнес, политическая и экономическая ситуации сменились, акционеры от него отказались. В 2010 г. заключено соглашение о сотрудничестве полпреда президента с правительствами регионов "тюменской матрешки"", – сказала губернатор.

Депутат Алексей Савинцев спросил о приоритете строительства мостов в Сургуте и через Андру.

"Решение о принятии в работу того или иного проекта принимается на основе обоснования. Здесь использовали такой же подход. Единственный мост через реку Обь – в районе Сургута, ему нужен колоссальный капремонт. Если он закрывается, мы остаемся без переправы через Обь. Почему мост был построен именно там? Экономическое обоснование говорило о том, что там – самое загруженное место. Сейчас мы говорим о социальной роли моста в районе Андры. Это так же важно, как и экономика. Не так просто "пробить" такой стоимости объект, не обоснованный экономически. После открытия моста появится и экономическое обоснование", – сказала губернатор.

Депутат Михаил Сердюк спросил, не сдвинется ли срок открытия больницы-долгостроя в Нижневартовске.

"Когда я в ноябре была в Нижневартовске, ни одна из сторон не сказала, что сроки сдвигаются", – заключила Комарова.