Наталья Комарова объявила 2019-й Годом семьи в Югре и процитировала стихи Филипенко

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа выступила с традиционным обращением к жителям региона и депутатам думы Югры в необычном формате: его "соединили" с отчетом работы правительства по итогам 2018 года. Как передает корреспондент Накануне.RU, послание, а также серия вопросов и ответов были озвучены в субботу, 24 ноября.

Новый формат

Наталья Комарова зачитывала результаты годовой работы, тут же критиковала или хвалила ответственных за конкретные направления и поручала профильным департаментам решение задач на 2019-й год.

Основными векторами работы правительства в следующем году станут цифровизация экономики и населения региона, внедрение инновационных технологий во всех сферах (в т.ч. в образовании и здравоохранении), а также адресная социальная поддержка.

Рассказывая о выборе темы следующего года, Комарова предложила депутатам посмотреть видеоролик, записанный школьниками к 900-летию первого упоминания Югры в русских летописях, а также процитировала стихотворение бывшего главы региона Александра Филиппенко "Моя Югра", отметив, что экс-губернатор лично разрешил ей упомянуть текст своего произведения. "Нам предстоит заново открыть Югру", - заметила Наталья Комарова и объявила 2019-й – Годом семьи в Югре.

Годовой отчет

В своем послании-отчете Комарова много говорила о необходимости макроэкономической устойчивости. По ее словам, валовый региональный продукт в 2018 году вырос на 2,7%, а с 2010 года ВРП вырос в 1,7 раза. Объем инвестиций составил 967 млрд руб. – это третье место в стране по объему инвестиций на душу населения. Глава региона особенно отметила усилия властей в части налоговой политики, что повлияло на инвестклимат и, в частности, на количество средних и малых предприятий: создано 3,2 тыс. рабочих мест и 400 малых предприятий.

Рост зарплат составил 3,7%, а покупательская способность составляет три прожиточных минимума.

Добыча нефти осталась на уровне прошлого года, что в существующих условиях, по мнению Комаровой, является неплохим показателем. Особо она отметила проект "Бажен" и анонсировала заключение специальных инвестсоглашений для завершения его реализации.

Средняя продолжительность жизни в регионе по итогам 2018 года составил 74,3 года, рождаемость в 2,2 раза превысит смертность.

Построение цифровой экономики глава региона назвала приоритетом на следующий год и поручила сформировать проекты для программы "Умный регион", которая предусматривает внедрение индивидуальных цифровых технологий. Цифровизацией будут заниматься и в энергетической сфере – свои сети будет модернизировать "Тюменьэнерго".

В сельском хозяйстве Комарова предлагает сделать упор на экологическую местную продукцию и продвижение югорских товаров не только на региональном, но и на российском уровне – поручение было дано профильному департаменту, там же, вероятно, создадут и собственный логотип "Сделано в Югре", который предполагается размещать на местных товарах.

В социальной сфере Комарова отметила рост негосударственных поставщиков услуг (рост в 11 раз за три года), а также работу портала госуслуг – в 2019 году правительству поручено довести до 50 количество услуг, которые жители смогут получать на сайте.

В сфере здравоохранения глава региона считает необходимым продолжить привлечение в систему ОМС негосударственных медучреждений, а также окончательно решить проблему дефицита узких специалистов, особенно в небольших населенных пунктах. Несмотря на имеющиеся проблемы, сейчас обеспеченность врачами в региона на 38% выше, чем в среднем по России. Также будут оптимизированы маршруты санитарной авиации, а в Нягани – создан филиал центра медицины катастроф. Кроме того, Комарова похвасталась восстановлением в регионе системы школьной стоматологии – в 2019 году каждый школьник должен будет пройти стоматологический осмотр.

Комарова призвала подтянуть всю систему школьного образования до уровня двух школ, которые в этом году вошли с топ-100 по России, а также продолжить внедрение программы "Образование 4.0". Губернатор обратила внимание на довольно высокий (72,7%) уровень вовлеченности детей в программы дополнительного образования.

А вот физкультурой и спортом занимаются только 36,5% югорчан – департаменту спорта Комарова поручила разработать льготные программы во всех организациях спорта и физкультуры.

Что касается культуры, то здесь акцент будет сделан на формирование кластеров, которые уже есть в Ханты-Мансийске, Когалыме, Сургуте. В 2019 году откроется парк "Россия – моя история", в котором Комарова поручила отразить круглую дату – 900-летие Югры.

Одной из проблемных тем губернатор явно считает расселение балков, ветхого и аварийного жилья. До конца этого года балков не должно остаться в Сургуте и Нижневартовске, а также в нескольких районах, однако во многих населенных пунктах проблему не успели решить. Комарова напомнила местным властям, что правительство региона "создало финансовые условия, административные усилия", чтобы решить проблему, и призвала сделать 2019-й год "годом последнего балка".

Ветхого и аварийного жилья в 2018 году будет расселено 154 тыс. кв. м, но аварийный фонд все еще составляет 7% от общего количество жилья.