"Ориентированность на человека". В Югре оценили обращение главы региона на 2020 год

Политики различного уровня – от спикера окружной думы до глав районов – отметили "ориентированность на человека" выступления губернатора Югры Натальи Комаровой в Думе, которое прозвучало 19 ноября. Глава региона выступила с отчетом о проделанной в 2019 году работе, обращением и инвестиционным посланием на 2020 год. Подробности – в материале Накануне.RU.

Губернатор отметила, что с этого года власти начали работать над обновлением стратегии развития Югры. В рамках этого процесса горизонт прогнозирования перенесен с 2030 на 2050 год. В числе задач – обеспечить диверсификацию экономики на отраслях, альтернативных по стоимости нефтяной с использованием современных территориально-отраслевых кластеров, построенных на сбалансированной, целенаправленной политике пространственного развития региона.

"Запроектировать "коридор опережающего развития" с размещением в нем, например, Ханты-Мансийска – Сургута – Нижневартовска с прилегающими городами. Заложить решения по устранению дисбаланса в развитии между востоком, центром и западом региона. Установить роль муниципальных образований в обеспечении достижения стратегических целей как полноценного партнера, напарника, источника инициатив, с передачей соответствующих полномочий и ресурсов", – сказала Комарова.

Главной целью является работа на жителей округа, выполнение их поручений и решение их проблем.

"Правительство Югры строит свою работу по принципу: югорчане заказали – мы сделали. Прямой диалог с жителями – норма для государственного гражданского и муниципального служащего. Мы учитываем мнение каждого. Это позволяет принимать взвешенные, эффективные управленческие решения. Вовлечение граждан в принятие государственных решений – наш приоритет", – сказала Наталья Комарова.

Она особо отметила работу команд Радужного, Нефтеюганского района и Нягани, "выстроивших диалог с гражданами, точно реагирующих на запросы людей".

"Успех общего дела зависит от каждого из нас", – отметила губернатор.

Говоря о предстоящих планах и их воплощении, глава региона заявила, что в 2020 году необходимо организовать работу мобильных соцслужб (реабилитологов, психологов, инструкторов по адаптивной физической культуре и т.д.) по аналогии с плавполиклиникой – теплоходом "Николай Пирогов".

"Особый акцент в 2020 году – на развитии "детского" и "семейного" здравоохранения, модернизации первичного звена здравоохранения, организации единой региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи и санитарной авиации. В будущем году необходимо обновить систему повышения квалификации педагогов, создать новые горизонты профессионального развития и роста педагога, в том числе по программам международного сотрудничества", – сказала Наталья Комарова.

В 2020 году в 41 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, откроют центры цифрового и гуманитарного профилей образования "Точка роста".

"Это возможность для детей сформировать IT-компетенции ХХI века, используя высокооснащенные рабочие места, новые технологии обучения с учетом требований цифровой экономики", – сказала Комарова.

Для улучшения жилищных условий, борьбы с бедностью, повышения доходов многодетных семей им в 2019 году предоставлены единовременные денежные выплаты на погашение долга по ипотечному жилищному кредиту. По состоянию на середину ноября, выплату получили около 2,5 тыс. семей, до конца года господдержку получат еще 2 тыс. многодетных семей.

В округе ликвидировано около 100 тыс. "квадратов" аварийного жилья, признанного таковым после 2012 года, жилищные условия улучшили 1,3 тыс. семей. До конца декабря благоустроенным жильем будут обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, принятые на учет в последние полтора года.

Развивается рынок арендного жилья. Создано восемь наемных домов в Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске общей площадью 53,6 тыс. "квадратов" – 1,3 тыс. квартир, и три наемных дома социального использования в Сургуте, Мегионе, Пыть-Яхе, общей площадью 34,2 тыс. кв. м – 713 меблированных квартир. По итогам 2019 года семь проблемных объектов должны завершиться строительством, удовлетворены права 581 гражданина.

"За шесть лет реализации проекта сформирован "югорский" стандарт качества арендного жилья. Гражданам сдаётся внаём жильё, выполненное в чистовой отделке, с использованием безопасных износостойких материалов, полностью или частично меблированное и укомплектованное бытовой техникой", – сказала Комарова.

В Югре утверждена новая адресная программа расселения аварийного жилья. В нее вошли многоквартирные жилые дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

"Прошу заместителя губернатора Андрея Зобницева обеспечить разработку нормативно-правового регулирования такого подхода к расселению и вместе с муниципальными образованиями выполнить решения по восстановлению прав потерпевших дольщиков, введя в эксплуатацию проблемные дома", – сказала губернатор.

"Мне ясны и понятны цифры и направления политики в экономике, культуре, социальном обеспечении граждан. Все, что мы имеем и должны иметь в будущем, прописано ясно, с цифрами. Я удовлетворен", – комментирует депутат думы Югры Еремей Айпин.

Первый секретарь окружного комитета КПРФ Алексей Савинцев отметил, что "в выступлении губернатора появились новые термины о "перекосе" экономики запада, востока, центра [автономного округа]".

"С некоторыми вопросами не согласны – об эффективности управления, частный капитал или госимущество. Мы защищаем интересы трудящихся, нужна спокойная среда, которая дает как рост и развитие региона, так и спокойствие граждан. Поэтому государство должно в большей степени владеть предприятиями", – сказал Савинцев.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин поблагодарил губернатора "за принятые исторические решения в отношении города".

"Одновременно строятся четыре школы, четыре больших спорткомлекса, пять улиц, формируется инженерная инфраструктура трех микрорайонов. Срок сдачи – середина или конец следующего года. Их емкость – более 12 млрд руб., текущий бюджет города – 8 млрд", – сказал он.

Наблюдатели отметили значимость особого внимания губернатора к предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и развитию городской среды, транспортной доступности различных районов округа, здавоохранения

"В Югре делается все, чтобы у каждого ребенка детство было счастливым. Губернатор "замахнулась" на стратегию развития до 2050 г., можно по-разному относиться к этому, но это здорово. Приятно, что прозвучал вопрос строительства моста в Андре, чтобы ездить на "большую землю". Немного осталось труднодоступных территорий. Уверен, что мы доживем до того, когда интернет будет кочевать за оленеводами", – сказал глава Белоярского района Сергей Маненков.

Спикер окружной думы Борис Хохряков отметил, что губернатор поддерживает конструктивные отношения с депутатами, жителями округа.

"Отчет – понятный, прозрачный, объединяющий команду округа. За сухими цифрами стоит работа нефтяника, учителя, врача, энергетика. Роль каждого человека понятна. Югра входит в пятерку лучших регионов по экономике, социальной сфере, темпам развития, это возможно благодаря четкой работе губернатора и ее команды",– сказал Хохряков.

Особо он выделил то, что губернатор проводит онлайн-встречи.

"Каждый желающий может задать вопрос губернатору и получить ответ. Такие встречи длятся по шесть-восемь часов, но это эффективно. Югра уверенно движется вперед: развивается экономика, воплощаются в жизни национальные проекты", – сказал Хохряков.

По словам вице-спикера окружного парламента Натальи Западновой, впервые за последние годы губернатор поблагодарила местную власть за работу, назвала те практики, которые удалось реализовать на местах. "Это повысило рейтинг региона по многим направлениям. Комарова сказала спасибо социальным партнерам, отметив лучший опыт, например, по нацпроекту "Экология", где лучшей признан "Сургутнефтегаз"", – сказала Западнова.

Глава Нижневартовска Василий Тихонов, комментируя выступление губернатора, заявил, что самый важный акцент послания – привлечение инвестиций. Например, в столице Самотлора передано в частные руки теплоснабжение.

"На первом месте – расселение аварийного жилья, это качество жизни югорчан. Сегодня в Нижневартовске – три балка, которые до конца года мы снесем. Уже сегодня мы начали расселять очередь 2021 г. Деньги из округа на это выделять сложно, я благодарен руководству округа. Если и дальше будут такие же темпы, мы через два года закончим программу расселения аварийного жилья. Уже приступили к реновации", – сказал Тихонов.

Мэр Югорска Андрей Бородкин отметил новый подход к формированию бюджета – со следующего года он будет иметь "неприкасаемую" часть, которую будут тратить на привлечение инвестиций.

"Второй вопрос – ликвидация дисбаланса в развитии востока и запада округа, софинансирование капремонта образовательных учреждений. Югорск – первый город округа, где запущена обработка твердых коммунальных отходов исключительно за счет инвесторов", – сказал Бородкин.

Как отмечают эксперты, выступление главы региона можно считать программным заявлением на новую пятилетку. Представлен стратегический документ, который обозначает результаты и задачи по всем направлениям: экономика, социальная сфера, идеология. Поставленные в округе задачи увязаны с национальными проектами и целями, которые определил президент РФ Владимир Путин. Губернатор при этом демонстрирует полный контроль ситуации в регионе в режиме не ручного, а системного управления. В обращении обозначены конкретные поручения команде правительства Югры, кроме того, обозначена необходимость "установить роль каждого муниципального образования в достижении региональных, национальных целей".