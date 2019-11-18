Названы регионы России с самым быстрым темпом роста зарплат

Наибольшими темпами зарплаты в России растут в Республике Тыва. В январе-августе ткущего года размер заработной платы в этом регионе вырос в среднем на 13% относительно аналогичного периода прошлого года. Такой расчет сделали "Известия", основываясь на данных Росстата.

Также среди регионов-лидеров по росту зарплаты оказались Севастополь (+11,6%) и Костромская область (+10,9%).

Регионом с наименьшим темпом роста зарплат оказался Санкт-Петербург: здесь они увеличились только на 3,6%. Предпоследнюю строчку рейтинга заняла Северная Осетия с показателем 3,7%. В Калининградской области зарплаты росли в среднем на 4%.

Москва оказалась в середине рейтинга ближе к верхним позициям с темпом увеличения 8,5%. В среднем по стране зарплаты в январе–августе выросли на 7,8% к тому же периоду прошлого года.