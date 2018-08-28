Суд заочно арестовал экс-директора "Трансаэро"

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора "Трансаэро" Александра Бурдина, обвиняемого в невыплате зарплат.

Как сообщает "Интерфакс", Бурдин объявлен в международный розыск.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" прекратила полеты осенью 2015 года, когда Росавиация отозвала у перевозчика сертификат эксплуатанта. Иски о банкротстве перевозчика подали Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ24 и Федеральная налоговая служба. Позднее в Минтрансе заявили, что восстановление полетов авиакомпании невозможно.

Бурдин в 2017 году был назначен гендиректором компании "Вим-Авиа" после задержания предыдущего руководителя компании Александра Кочнева.