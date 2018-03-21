Глава Международного союза биатлонистов высоко оценил готовность Тюмени к этапу Кубка мира по биатлону

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев сегодня встретился с главой Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

На встрече также присутствовали вице-президент IBU, член правления СБР Виктор Майгуров, директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Стороны обсудили подготовку к этапу Кубка мира по биатлону, который пройдет в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 22 по 25 марта.

Андерс Бессеберг высоко оценил работу, проделанную оргкомитетом соревнований, условия, созданные для спортсменов, тренеров, судей и болельщиков, развитую биатлонную инфраструктуру.

"Вчера осмотрели места проживания и питания спортсменов, все отлично", — заявил он.

Губернатор Владимир Якушев заверил, что со стороны Тюменской области будет сделано все необходимое, чтобы "биатлонный праздник" состоялся.

"Погода стоит замечательная, выпал свежий снег, что нам тоже помогло. Болельщики с нетерпением ждут начала соревнований, билеты раскуплены, мы будем стараться, чтобы у всех остались от тюменского этапа только позитивные эмоции", — резюмировал глава региона.

Как сообщало Накануне.RU, 26 команд зарегистрировались на участие в тюменском этапе Кубка мира по биатлону. Это сборные Австрии, республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.

Спортсмены прибыли в Тюмень 19 марта и уже приступили к тренировкам.