В Подмосковье восстановлено газоснабжение после аварии

В Подмосковье и Калужской области восстановлено газоснабжение более чем 2,5 тыс. абонентов, которое накануне было нарушено в результате прорыва газопровода.

Как сообщили Накануне.RU в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России, газоснабжение всех потребителей было восстановлено в 4:20 утра 30 декабря. Отметим, что температура воздуха в регионе на момент аварии составляла – 5 градусов. Большая часть отключенных абонентов находилась в Московской области.

Между тем, пока не восстановлено газоснабжение 1,5 тыс. абонентов в Саратове, где накануне вечером на ул. Тархова во время прокладки водопровода был поврежден стальной подземный газопровод низкого давления диаметром 150 мм. Температура воздуха в регионе составляет -14 градусов.