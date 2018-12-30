30 Декабря 2018
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Происшествия Центральный ФО

В Подмосковье восстановлено газоснабжение после аварии

В Подмосковье и Калужской области восстановлено газоснабжение более чем 2,5 тыс. абонентов, которое накануне было нарушено в результате прорыва газопровода.

Как сообщили Накануне.RU в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России, газоснабжение всех потребителей было восстановлено в 4:20 утра 30 декабря. Отметим, что температура воздуха в регионе на момент аварии составляла – 5 градусов. Большая часть отключенных абонентов находилась в Московской области.

Между тем, пока не восстановлено газоснабжение 1,5 тыс. абонентов в Саратове, где накануне вечером на ул. Тархова во время прокладки водопровода был поврежден стальной подземный газопровод низкого давления диаметром 150 мм. Температура воздуха в регионе составляет -14 градусов.

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В Подмосковье восстановлено газоснабжение после аварии

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Теги: авария на газопроводе, газоснабжение, аварийные работы



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