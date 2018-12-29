В Подмосковье в результате прорыва газопровода более 13 тыс. абонентов остались без газоснабжения

В Подмосковье в результате прорыва на газопроводе без газоснабжения остались более 13 тыс. абонентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минэнерго.

Прорыв с последующим возгоранием на газопроводе-отводе от магистрального газопровода "Серпухов – Ленинград" диаметром 500 мм произошел 29 декабря в 02.10 в Серпуховском районе области.

"Прекращено газоснабжение 13 тыс. 436 абонентов (Калужская область – 830 абонентов, Московская область – 12 тыс. 606 абонентов). Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, как нет и угрозы близлежащим населенным пунктам.

"В 04-40 выгорание газа на отключенном участке газопровода завершено. По состоянию на 12.30 выполнены земляные работы, на бровке сварена плеть из двух труб, ведется подготовка для укладки трубы в котлован", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы планируют завершить до конца 29 декабря.