Дело бывшего главы Тюмени о ДТП с двумя погибшими вернут в суд

Прокуратура Тюменской области передает в суд с новым обвинительным заключением дело бывшего спикера Тюменской гордумы Дмитрия Еремеева о ДТП с двумя погибшими.

Напомним, что ранее суд первой инстанции за ДТП с двумя погибшими приговорил бывшего чиновника к штрафу в 160 тыс. руб.

В июне на 178-м километре трассе Курган — Тюмень столкнулись автомобили Toyota Land Сruiser и Toyota Avensis. После удара седан (Toyota Avensis) загорелся, два человека погибли. За рулем внедорожника находился спикер Тюменской городской думы (он председательствовал в парламенте в статусе главы города).

"Прокуратура утвердила новое обвинительное заключение", – сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Дело будет передано в Тюменский районный суд