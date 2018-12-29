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Политика Тюменская область Уральский ФО

Дело бывшего главы Тюмени о ДТП с двумя погибшими вернут в суд

Прокуратура Тюменской области передает в суд с новым обвинительным заключением дело бывшего спикера Тюменской гордумы Дмитрия Еремеева о ДТП с двумя погибшими.

Напомним, что ранее суд первой инстанции за ДТП с двумя погибшими приговорил бывшего чиновника к штрафу в 160 тыс. руб.

В июне на 178-м километре трассе Курган — Тюмень столкнулись автомобили Toyota Land Сruiser и Toyota Avensis. После удара седан (Toyota Avensis) загорелся, два человека погибли. За рулем внедорожника находился спикер Тюменской городской думы (он председательствовал в парламенте в статусе главы города).

"Прокуратура утвердила новое обвинительное заключение", – сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Дело будет передано в Тюменский районный суд

Дмитрий Еремеев(2018)|Фото: Накануне.RU

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Дело бывшего главы Тюмени о ДТП с двумя погибшими вернут в суд

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Теги: дмитрий еремеев, тюмень



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