За год в результате конфликта в Донбассе погибли более 160 человек

В результате боевых действий в Донбассе в уходящем году погибли более 160 человек, еще более 300 получили ранения.

Как сообщили в ДНР, с 1 января по 27 декабря на территории республики погиб 161 человек. Ранения получили 310 человек, сообщил представитель аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

Всего с начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году в ДНР погибли 4 тыс. 728 человек, среди которых 81 ребенок, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, с 29 декабря в Донбассе вводится новый "режим тишины". Об этом договорились республики Донбасса и Украина в ходе видеоконференции, заявил официальный представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности Алексей Никоноров.

Напомним, недавно глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под руководством западных кураторов Украина готовит масштабные диверсии на экологически опасных объектах Донбасса.