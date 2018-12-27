Донбасс и Украина договорились о "режиме тишины" с 29 декабря

С 29 декабря в Донбассе вводится новый "режим тишины". Об этом договорились республики Донбасса и Украина в ходе видеоконференции, заявил официальный представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности Алексей Никоноров.

Полномочный представитель Украины в Контактной группе Евгений Марчук подтвердил это в эфире канала "Прямой".

"Но мы подчеркнули, что этот "режим тишины" необходимо максимально использовать для ремонта объектов критической инфраструктуры, которые повреждены", – сказал он.

При этом каждая из сторон поставила согласование "режима тишины" себе в заслугу.

Напомним, недавно глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под руководством западных кураторов Украина готовит масштабные диверсии на экологически опасных объектах Донбасса.