28 Декабря 2018
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Экономика В России

Средний размер ипотечного кредита побил рекорд

В ноябре уходящего года средний размер ипотечного кредита достиг рекордных значений в 2,34 млн руб.

По данным национального бюро кредитной истории, это на 15,5% больше, чем годом ранее. Размер ипотечного кредита в сравнении с прошлым годом вырос на 315,3 тыс. руб. В ноябре 2017 года россияне брали около 2,03 млн руб. в ипотеку на приобретение жилья.

Самый большой размер среднего кредита в Москве - 4,48 млн руб., в Санкт-Петербурге - 3 млн руб., в Хабаровском крае - 2,76 млн руб., в Приморье - 2,62 млн руб.

За год размер ипотеки больше всего вырос в Воронежской области (+37,6%) и Хабаровском крае (+28,7%), сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, за 10 месяцев уходящего года россиянам выдано 1,17 млн кредитов на сумму в 2,37 трлн руб.

Как сообщили в компании ДОМ.РФ, ставка по ипотеке в октябре сохранилась на уровне 9,41%, однако многие банки приняли решение о ее повышении. С учетом срока действия ранее полученных одобрений и времени на оформление кредита, повышение отразится на выдаче кредитов с декабря.

Как считают специалисты, произойдет дальнейшее повышение ставок по ипотечным кредитам, что заставляет россиян торопиться с получением ипотеки.

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Средний размер ипотечного кредита побил рекорд

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Теги: ипотека, кредит, жилье, квартира



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