В 2018 году в России выдано рекордное количество ипотечных кредитов

За 10 месяцев уходящего года россиянам выдано 1,17 млн кредитов на сумму в 2,37 трлн руб.

Как сообщили в компании ДОМ.РФ, ставка по ипотеке в октябре сохранилась на уровне 9,41%, однако многие банки приняли решение о ее повышении. С учетом срока действия ранее полученных одобрений и времени на оформление кредита, повышение отразится на выдаче кредитов с декабря.

Как считают специалисты, произойдет дальнейшее повышение ставок по ипотечным кредитам, что заставляет россиян торопиться с получением ипотеки.

Так, в ноябре было выдано ипотечных кредитов на сумму около 300 млрд руб., что на 29% превышает уровень ноября прошлого года. По итогам года аналитики ожидают рекордный объем выдачи кредитов в России. Он оценивается в 3 трлн руб.

56% россиян взяли ипотеку для покупки жилья в новостройке, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, в России могут вырасти ставки по ипотеке уже с начала 2019 года. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, это может произойти на фоне решения Центробанка РФ повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.

Греф отметил, что в настоящее время ведется работа с Банком России с тем, чтобы изменить данное положение, а в случае успеха - ставки не изменятся, или поменяются незначительно. "Если же нет, то, возможно, с 1 января эта тема получит некоторое развитие в повышении ставок",— отметил глава Сбербанка.

Тем временем, Банк России предупредил о риске ипотечного пузыря.