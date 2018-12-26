В 2018 году в России выдано рекордное количество ипотечных кредитов

26 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

В 2018 году в России выдано рекордное количество ипотечных кредитов

За 10 месяцев уходящего года россиянам выдано 1,17 млн кредитов на сумму в 2,37 трлн руб.

Как сообщили в компании ДОМ.РФ, ставка по ипотеке в октябре сохранилась на уровне 9,41%, однако многие банки приняли решение о ее повышении. С учетом срока действия ранее полученных одобрений и времени на оформление кредита, повышение отразится на выдаче кредитов с декабря.

Как считают специалисты, произойдет дальнейшее повышение ставок по ипотечным кредитам, что заставляет россиян торопиться с получением ипотеки.

Так, в ноябре было выдано ипотечных кредитов на сумму около 300 млрд руб., что на 29% превышает уровень ноября прошлого года. По итогам года аналитики ожидают рекордный объем выдачи кредитов в России. Он оценивается в 3 трлн руб.

56% россиян взяли ипотеку для покупки жилья в новостройке, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, в России могут вырасти ставки по ипотеке уже с начала 2019 года. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, это может произойти на фоне решения Центробанка РФ повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.

Греф отметил, что в настоящее время ведется работа с Банком России с тем, чтобы изменить данное положение, а в случае успеха - ставки не изменятся, или поменяются незначительно. "Если же нет, то, возможно, с 1 января эта тема получит некоторое развитие в повышении ставок",— отметил глава Сбербанка.

Тем временем, Банк России предупредил о риске ипотечного пузыря.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В 2018 году в России выдано рекордное количество ипотечных кредитов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ипотека, кредит, жилье, квартира



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.12.2018 04:00 Мск Банк России предупредил о риске ипотечного пузыря

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3101

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети