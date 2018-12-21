Банк России предупредил о риске ипотечного пузыря

На сайте Банка России опубликована аналитическая записка департамента исследований и прогнозирования ЦБ с названием "Опыт двух кредитных бумов в России и текущий рост ипотеки: почему важно вовремя остановиться".

Ее авторы анализируют бумы на рынках корпоративного кредитования в 2005–2007 гг. и необеспеченного потребительского кредитования в 2011–2013 гг. По мнению аналитиков, из этих ситуаций можно извлечь важные уроки для рынка ипотеки.

Тем временем, выдачи ипотечных кредитов в уходящем году станут рекордными и, по прогнозам, достигнут 3 трлн руб., а в октябре годовые темпы роста составили 40%, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, в России могут вырасти ставки по ипотеке уже с начала 2019 года.

Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, это может произойти на фоне решения Центробанка РФ повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.

Греф отметил, что в настоящее время ведется работа с Банком России с тем, чтобы изменить данное положение, а в случае успеха - ставки не изменятся, или поменяются незначительно. "Если же нет, то, возможно, с 1 января эта тема получит некоторое развитие в повышении ставок",— отметил глава Сбербанка.