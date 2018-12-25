25 Декабря 2018
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Автомобиль Aurus начнут выпускать в массовое производство в 2020 году

Автомобиль Aurus начнут выпускать в серийное производство в 2020 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает МИА "Россия сегодня".

"От штучных продаж к массовым (будем переходить) - в 2020 году. Мы постараемся с середины 2020 года начать и раскрутиться к 2022 году, тогда уже будет вся линейка", - сказал министр.

Aurus, служебная машина аурус сенат, кортеж(2018)|Фото: nakanune.ru

Как он рассказал, НАМИ в три смены сделает 200 машин в год. "Мы рассчитываем на несколько тысяч автомобилей, в перспективе за 7-8 лет выйти примерно на 5 тысяч автомобилей по году", - добавил Мантуров.

Как сообщало Накануне.RU, авто серии "Кортеж" был презентован на инаугурации президента РоссииВладимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. В серии - седан, джип, возможно, в серию выйдет и лимузин.  Также стало известно, что в России ведутся научно-исследовательские работы в области превращения автомобильного двигателя от проекта "Кортеж" в авиационный. 

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Автомобиль Aurus начнут выпускать в массовое производство в 2020 году

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Теги: Aurus, служебная машина аурус сенат, кортеж



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