Автомобиль Aurus начнут выпускать в массовое производство в 2020 году

Автомобиль Aurus начнут выпускать в серийное производство в 2020 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает МИА "Россия сегодня".

"От штучных продаж к массовым (будем переходить) - в 2020 году. Мы постараемся с середины 2020 года начать и раскрутиться к 2022 году, тогда уже будет вся линейка", - сказал министр.

Как он рассказал, НАМИ в три смены сделает 200 машин в год. "Мы рассчитываем на несколько тысяч автомобилей, в перспективе за 7-8 лет выйти примерно на 5 тысяч автомобилей по году", - добавил Мантуров.

Как сообщало Накануне.RU, авто серии "Кортеж" был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. В серии - седан, джип, возможно, в серию выйдет и лимузин. Также стало известно, что в России ведутся научно-исследовательские работы в области превращения автомобильного двигателя от проекта "Кортеж" в авиационный.