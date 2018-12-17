Ученые придумали, как создать машину времени, которая может переместить в прошлое

Ученые из Массачусетского университета пришли к выводу, что машину времени, которая может переместить человека в прошлое, можно создать при помощи двух голых сингулярностей.

Исследователи выяснили, что временные петли способны видоизменяться при наличии в физической системе инородной материи с отрицательной массой.

Однако ее существование в просторах Вселенной в настоящее время не доказано.

Сингулярности находятся посреди черных дыр, однако они еще должны быть огорожены горизонтом событий.

Якобы только при таком условии между стержнями создастся межвременная кривая, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно стало известно, что Большой адронный коллайдер остановят на два года ради обновления.