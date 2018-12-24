Ученым удалось приблизиться к раскрытию загадки Стоунхенджа

Спустя многие годы археологам удалось приблизиться к раскрытию загадки Стоунхенджа и выяснить, для чего предназначены фолктонские барабаны.

Напомним, они представляют собой каменные цилиндры, возраст которых достигает четырех тысяч лет. Ученые сумели установить, что жившие на севере современной Англии племена использовали барабаны как измерительные приборы.

По данным археологов, подобные инструменты использовались и при создании Стоунхенджа: для измерения длины нужно было обмотать веревки вокруг барабанов. Таким образом каменные постройки создавали из частей одинаковой высоты, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в 2013 году британское правительство рассекретило сотни материалов об НЛО. В них встречаются записи о том, что неопознанные летающие объекты видели над зданием Парламента и в районе знаменитого Стоунхенджа.