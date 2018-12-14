В Москве задержан хулиган, обстрелявший из пистолета семь трамваев

В Москве полицейские задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в хулиганстве. Он обстрелял общественный транспорт.

Как сообщил Накануне.RU начальник УИиОС столичного ГУ МВД Юрий Титов, в полицию поступил сигнал от представителя одной из московских транспортных организаций о повреждении стекол в семи трамваях, курсирующих на северо-востоке города. Очень скоро сотрудники полиции задержали подозреваемого: оказалось, что молодой человек из хулиганских побуждений совершил выстрелы из пневматического пистолета в боковые стекла трамваев.

Злоумышленника сняли камеры видеонаблюдения.

Пистолет у него изъят. Возбуждено уголовное дело. Для юноши избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в московском кафе двое мужчин расстреляли посетителя. Сейчас убийц ищут.