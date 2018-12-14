В Москве задержан хулиган, обстрелявший из пистолета семь трамваев

14 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО

В Москве задержан хулиган, обстрелявший из пистолета семь трамваев

В Москве полицейские задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в хулиганстве. Он обстрелял общественный транспорт.

Как сообщил Накануне.RU начальник УИиОС столичного ГУ МВД Юрий Титов, в полицию поступил сигнал от представителя одной из московских транспортных организаций о повреждении стекол в семи трамваях, курсирующих на северо-востоке города. Очень скоро сотрудники полиции задержали подозреваемого: оказалось, что молодой человек из хулиганских побуждений совершил выстрелы из пневматического пистолета в боковые стекла трамваев.

разбитое стекло в московском трамвае(2018)|Фото: ГУ МВД по Москве

Злоумышленника сняли камеры видеонаблюдения.

подозреваемые в обстреле трамваев в Москве(2018)|Фото: ГУ МВД по Москве

Пистолет у него изъят. Возбуждено уголовное дело. Для юноши избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в московском кафе двое мужчин расстреляли посетителя. Сейчас убийц ищут.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве задержан хулиган, обстрелявший из пистолета семь трамваев

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Москва, обстрел, трамваи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1417

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети