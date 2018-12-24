Звезда фильма "Любовь и голуби" госпитализирован в Москве

Российский и советский актер и режиссер Сергей Юрский попал больницу - его госпитализировали в инфекционное отделение, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, причиной стало воспаление. 83-летний актер находится в состоянии средней тяжести. Уточняется, что Юрский в сознании.

Актер исполнил более ста ролей в театре и кино. Известность ему принесли такие картины, как "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД".

Юрский является актером и режиссером Театра имени Моссовета. С 1991 года одновременно играет и ставит спектакли на сцене театра "Школа современной пьесы".

В 2011 году Юрский в числе прочих представителей российской интеллигенции выступал за признание Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести.