На китайцев нужны дотации: правительство Южного Урала выделяет деньги на авиаперевозки, но на всех не хватает

Южноуральский министр культуры просит субсидии на авиаперелеты из Харбина в Челябинск. "Это даст нам 250 туристов еженедельно!" – подсчитал Алексей Бетехтин. О радужных планах и сопутствующих рисках – в материале Накануне.RU.

Речь о субсидировании перелетов из китайского Харбина в Челябинск зашла на прошедшем на днях заседании правительства Челябинской области. В ходе которого и была озвучена проблема – отсутствие средств на дотации по перелету Харбин-Челябинск, а также из уст регионального министра культуры Алексея Бетехтина прозвучала цифра про "250 китайских туристов". Именно такое количество граждан Поднебесной готовы, мол, еженедельно приезжать и приезжали до ноября на Южный Урал любоваться красотами природы, историческими памятниками и прочим. Но денег пока нет.

При этом, по утверждению Бетехтина, китайская сторона до ноября текущего года выделяла деньги на субсидирование перелетов Харбин-Челябинск, а вот российская сторона в лице правительства Челябинской области так и не смогла изыскать средства для финансирования.

В результате короткого диалога чиновников (к дискуссии, помимо Бетехтина, подключились замминистра транспорта Александр Филиппов и губернатор Борис Дубровский) было решено проблемой заняться, но конкретных сроков названо не было.

Отметим, что всего в областном бюджете на 2019-2021 гг. на цели субсидирования авиаперевозок в Челябинской области предусматривается выделение порядка 750 млн руб. бюджетных денег, часть этой программы для отдельных авиакомпаний уже выполняется. Всего же по различным программам поддержки транспортной сферы (автобусы для садоводов и т.д.) в указанный период, как рассказывало Накануне.RU, запланировано потратить 1 млрд 340 млн руб.

Вот чего точно не прозвучало в ходе заседания правительства области, так это оценки эффективности выделяемых авиакомпаниям средств и анализа объема авиаперевозок из аэропорта Челябинска. То ли этой информации просто нет, то ли ее по каким-то причинам не считают нужным озвучивать. По неофициальным источникам информации, дотируемые рейсы на внутренних перелетах остаются стабильно убыточными, в целом ситуация такова, что впору сокращать или закрывать многие существующие направления, а не дотировать появление новых маршрутов. Тем более с загадочными "250-ю" китайскими туристами, которые, как выяснилось, еженедельно прилетают (прилетали?) на отдых в Челябинск.

В конце ноября челябинские СМИ сообщили, что заявленный авиарейс из аэропорта Челябинска в екатеринбургский "Кольцово" был отменен по причине… продажи всего 1 билета. Сразу оговоримся, что этот сомнительный с любой точки зрения эксперимент (и по времени в пути, и по деньгам) и маршрут авиакомпании "ИжАвиа" не дотировался, хотя другие предлагаемые маршруты авиаперевозчика вполне могут занять место в программах дотирования из южноуральского бюджета.

Вообще тема дотирования авиаперевозок как стимул для развития рынка обширна и сложна, практически у каждого эксперта и специалиста в этой сфере имеется собственное мнение или взгляд на проблему. Однако цифры, приведенные нами со слов Бетехтина никак не коррелируют с официальными выкладками, например, того же территориального органа статистики.

Судите сами: за весь прошлый, 2017 год (более свежих данных, к сожалению, пока не имеется), согласно данным Челябстата, на Южном Урале побывало всего… 28 туристов из зарубежных стран. При этом в статистические выкладки не попало ни одного гражданина Китая. Заметим, что три года назад, по итогам 2015 года, было зафиксировано присутствие 49 туристов из стран дальнего зарубежья, из них 33 являлись гражданами как раз КНР.

Стоит ли говорить, что никто в Челябинске, разумеется, не зафиксировал и не отразил присутствия "250 туристов еженедельно" из Китая. Да, были делегации, скажем, артистов из Поднебесной, какое-то количество китайских студентов учится в южноуральских вузах, возможно, были отдельные визиты китайских товарищей из бизнеса или госструктур. Но Бетехтин говорил на заседании правительства именно о туристах, которые в еженедельном режиме летают на Южный Урал.

Неудивительно, что слова министра культуры мягко говоря, не нашли понимания у пользователей соцсетей. Позиция горожан понятна и объяснима – только-только удалось ликвидировать очередной "прорыв" на туристическом рынке из-за действий оператора "Жемчужная река" и авиакомпании "ИрАвиа", из-за разногласий тогда в Китае застряли в том числе и челябинцы.

В пресс-службе Челябинского аэропорта заявили, что речь в правительстве шла о возможном направлении дотирования отдельных направлений, в том числе на Харбин в следующем году. За конкретикой направили в правительство Челябинской области. В региональном минкульте также не смогли оперативно ответить на вопросы.

Остается добавить, что идея дотирования внутренних и зарубежных авиарейсов остается перманентной для властей Южного Урала на протяжении многих лет. В бытность губернатором Михаила Юревича он пролоббировал, скажем, дотацию для прямых авиаперелетов по маршруту Челябинск – Вена (кстати, также появился и дотируемое направление Челябинск – Харбин), а вообще в 2010 г. глава региона говорил о необходимости привезти авиаперевозчиков на прямые рейсы в Европу. Назывались конечные пункты, среди которых кроме Мюнхена звучали Вена, Париж, Дюссельдорф и т.д.

Окупаемость (загруженность) тех рейсов, по оценкам экспертов, была чрезвычайно низкой, а пользовавшаяся недолгой по времени поддержкой областных властей авиакомпания "Уральские авиалинии" моментально закрыла убыточные направления после смены власти в регионе. И отмены, соответственно, бюджетных дотаций.

Таким образом, в игры с прямым дотированием авиаперевозок как на внутренних, так и на международных рейсах на Южном Урале уже играли и не раз. Между тем, дефицит областного бюджета на предстоящий 2019 год и плановый период превысил сумму в 11 млрд руб.