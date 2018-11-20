"Кольцово" хватит на всех. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что Челябинску не нужен аэропорт

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что Челябинску не нужен аэропорт мирового класса, так как возможностей "Кольцово" хватит для обслуживания жителей двух городов. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на официальном портале администрации города.

В интервью речь шла о строительстве между Екатеринбургом и Челябинском высокоскоростной магистрали (ВСМ), по словам Высокинского, эта идея уже близка к реализации. Он считает, что такая магистраль позволит из одного мегаполиса в другой добраться за час с небольшим, что даст мощный импульс для развития общей инфраструктуры.

"Зачем, например, строить еще один аэропорт мирового класса в Челябинске? Возможностей порта Кольцово уже достаточно для обслуживания пассажиров и Екатеринбурга, и Челябинска (при условии запуска ВСМ). Синергетический и агломерационный эффект от строительства ВСМ между городами Урала исчисляется даже не миллиардами, а триллионами рублей!", - заявил глава Екатеринбурга.

Отметим, что Челябинская область получит из федерального бюджета около 1 млрд рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы к саммитам ШОС и БРИКС.