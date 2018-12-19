19 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

В Челябинской области направят 221 млн рублей на возмещение затрат авиаперевозчикам

В бюджете Челябинской области предусмотрено 221 млн рублей на возмещение затрат авиаперевозчикам. Власти региона приняли решение о субсидировании семи приоритетных направлений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Рассматривается семь маршрутов: Челябинск – Краснодар – Челябинск; Челябинск – Красноярск – Челябинск; Челябинск – Минеральные воды – Челябинск; Челябинск – Ростов-на-Дону – Челябинск; Челябинск – Самара – Челябинск; Оренбург – Челябинск – Тюмень; Челябинск – Харбин – Челябинск.

Кроме того, 529 млн рублей планируется направить на субсидии организациям воздушного транспорта для региональных пассажирских перевозок внутри страны.

На заседании областного правительства была утверждена государственная программа развития транспортной доступности на три года. Планируется направить 70 млн рублей на льготный проезд для пенсионеров-садоводов на междугородних автобусах. На возмещение потерь перевозчикам на пригородных поездах будет выделено около 522 млн рублей.

В целом на реализацию государственной программы в 2019-2021 годах будет направлено 1 млрд 340 млн 565 тыс. рублей.

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В Челябинской области направят 221 млн рублей на возмещение затрат авиаперевозчикам

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Теги: рейс, авиаперевозки, субсидии, Борис Дубровский,



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