21 Декабря 2018
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Политика В России

В МИДе связали отставку главы Пентагона с выводом войск США из Сирии

Отставка главы Пентагона стала прямым следствием решения президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, считают в МИД РФ.

Как заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов, пока рано делать выводы по заявлению Трампа, так как следует оценить его последствия.

Одним из них он назвал увольнение шефа Пентагона Джеймса Мэттиса, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Мэттис уйдет в отставку в феврале 2019 года. Как сообщалось ранее, проблема якобы в том, что он не хочет, чтобы президент США использовал вооруженные силы во внутриполитической борьбе с недругами.

Глава Пентагона разошелся с Трампом во взглядах на политику в отношении НАТО, совместные военные учения с республикой Корея, выход США из сделки с Ираном и на другие актуальные вопросы.

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В МИДе связали отставку главы Пентагона с выводом войск США из Сирии

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Теги: мид рф, джеймс мэттис, сирия, сша



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