В Красноярском крае автобус столкнулся с грузовиками, погибли люди

На одной из трасс Красноярского края автобус попал в аварию. Есть погибшие.

Трагедия произошла в Иланско-Нижнеингашском округе. Столкнулись пассажирский автобус и два грузовика. Подтверждена смерть четверых людей, ещё восемь человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Пассажирский автобус выехал на "встречку", где по касательной сначала столкнулся с большегрузом Volvo, а затем – с фурой Dongfeng. Водитель третьего большегруза, увидев случившееся, успел затормозить, но съехал в кювет, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

Telegram-канал "112" утверждает, что есть и пятый погибший – водитель автобуса, он умер по дороге в больницу.