Макрон заявил об "аграрном ударе" России по Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что развитие российского сельского хозяйства "резко бьет" по французским аграриям. По его словам, Россия прошла путь от покупателя французской продукции до крупного конкурента, что произошло в том числе из-за изменения климата, позволяющего собирать два урожая в год в северной стране. Макрон крайне этим недовлен.

"Некоторые рынки, которые для нас закрылись, впоследствии превратились в наших конкурентов. Возьмем, к примеру, Россию: еще несколько лет назад они были нашими покупателями", — признал Макрон.

Продовольственное эмбарго было введено Москвой в августе 2014 года в ответ на западные санкции. Ограничения на ввоз сельхозтоваров неоднократно продлевались, при этом предусмотрены исключения, например для транзита в третьи страны. В сентябре президент РФ Владимир Путин продлил действие эмбарго до конца 2028 года.

Ранее западные СМИ неоднократно писали, что, ужесточая санкции против России, ЕС тем самым создает нагрузку на собственное сельское хозяйство. А санкции против удобрений — это выстрел в ногу своим же аграриям.

Недавно руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил, что введенные Западом санкции оказали большую помощь российскому сельскому хозяйству. Когда их ввели, стали больше производить в России. И поставки российской продукции расширяются во многие страны.