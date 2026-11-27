В Нижнем Тагиле экс-полицейскую и врача арестовали за мошенничество с выплатами бойцам СВО

В Нижнем Тагиле экс-сотрудник полиции и врач обвиняются в мошенничестве с выплатами бойцам СВО. Обоих отправили под арест.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказались Анастасия Колбасова и Юрий Чуриков. Следствие полагает, что женщина, ранее проходившая службу в органах внутренних дел, входила в доверие к участникам спецоперации, а мужчина, заведовавший отделением медучреждения, предоставлял поддельные медицинские документы. Общий ущерб от мошенничества превышает 3 млн рублей.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил Юрия Чурикова под арест до 5 января 2027 года включительно. Он был взят под стражу в зале суда. Анастасии Колбасовой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок – до 5 января 2027 года.

Иные подробности дела в суде не раскрывают.