Трамп отредактировал заявление с Рютте по Украине не в пользу Украины - Politico

Президент США Дональд Трамп изменил формулировку совместного заявления по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте во Флориде, что стало сюрпризом для последнего, сообщает Politico.

В первоначальном тексте, согласованном сторонами, говорилось, что Россия должна избегать действий, ведущих к расширению военного конфликта. Однако позже Трамп в соцсети Truth Social изменил формулировку, добавив к субъектам действия Украину: "чтобы Россия и Украина воздерживались от любых действий...". Источник издания сообщил, что это было одностороннее решение президента США, не согласованное ни с кем..

Эта вставка особенно важна на фоне событий последних дней: Украина поразила российский военный корабль в ливийском порту, что нарушает международное право. Однако большинство союзников Украины не стали ее осуждать.

Шаг Трампа также напомнил о сохраняющейся неприязни к Зеленскому. В октябре он заявил, что Украине "нужен новый президент". Это разительный контраст с недавними знаками расположения, которые Трамп выказывал к президенту России Владимиру Путину на саммите АТЭС, назвав его своим другом, пишет издание.

Измененная формулировка создает дополнительные трудности и для Рютте. Ранее он неоднократно публично расточал похвалы в адрес Трамп, чтобы склонить того к поддержке Киева. Характерно, что перед встречей Рютте подчеркнул, что Россия никогда не нападала на страны НАТО.