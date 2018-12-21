Глава Пентагона Мэттис покидает свой пост

Глава Пентагона Джеймс Мэттис покидает свой пост.

Он уйдет в отставку в феврале 2019 года, сообщил президент США Дональд Трамп. "[Отставной] генерал Джим Мэттис уйдет в отставку <...> в конце февраля, прослужив в моей администрации в качестве министра обороны последние два года", - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter. "В ходе пребывания Джима в должности был достигнут огромный прогресс, особенно в плане закупки новой боевой техники [для нужд Вооруженных сил США]", - отметил Трамп.

По его словам, кандидатура нового главы пентагона будет выдвинута в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, проблема якобы в том, что Мэттис не хочет, чтобы президент США использовал вооруженные силы во внутриполитической борьбе с недругами. Глава Пентагона разошелся с Трампом во взглядах на политику в отношении НАТО, совместные военные учения с республикой Корея, выход США из сделки с Ираном и на другие актуальные вопросы.

Мэттис во время встреч с президентом ведет себя осторожно, избегая демонстрировать открытое несогласие или неповиновение. Но шеф Пентагона при обсуждении важных тем, однако, доказывает свою правоту и стремится удержать главу государства от скоропалительных или потенциально вредных для Соединенных Штатов решений. Такой подход стал надоедать Трампу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статью в The New York Times.