20 Декабря 2018
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Ушедший в раскол экс-митрополит Драбинко захватил два храма канонической УПЦ

Бывший митрополит канонической УПЦ Александр Драбинко, отстраненный от должности и запрещенный в служении Синодом УПЦ за уход в раскол, захватил два храма. Накануне после службы он заявил о том, что уходит в новосозданную "единую церковь" и продолжает служит в Спасо-Преображенском храме Киева, т.е. фактически заявил о захвате храма.
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На службе присутствовали несколько десятков человек. Некоторые встретили его объявление аплодисментами.

Сегодня было объявлено, что у Церкви отбирается киевский храм на Троещине, где Драбинко числился наместником настоятеля – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. При этом храм имеет статус ставропигиального и напрямую подчиненного Онуфрию. То есть Драбинко просто "отжал" храм у предстоятеля, которого предал.

На сайте прихода сообщается, что приходской совет будто бы единодушно решил выразить поддержку Драбинко и тоже уйти в раскол. Однако основная часть клира храма ушла из него после предательства Драбинко. Из семи клириков, числящихся на официальном сайте храма, на последней службе Драбинко сослужили только два человека, один из которых диакон Ростислав Воробей был с ним на "соборе" раскольников и запрещен в служении, а второй - Андрей Дудченко - и ранее склонялся к расколу. Также к Драбинко на службу пришли еще два новоявленных раскольника: тоже бывший нас "соборе" и запрещенный в служении Алексей Мацюра и бывший диакон также запрещенного митрополита Симеона Андрей Воевода.

Как пишет "Страна", половина прихожан ушли со службы, а остались в основном те, кто пришел с детьми за подарками, так как это был день памяти святителя Николая Чудотворца.

Как ранее сообщало Накануне.RU, винницкий митрополит Симеон захватил кафедральный собор в Виннице. Правда, он признал, что его мало кто поддерживает.

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Ушедший в раскол экс-митрополит Драбинко захватил два храма канонической УПЦ

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Теги: Украина, УПЦ, церковь, раскол, Александр Драбинко



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