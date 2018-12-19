Бóльшая часть священников, поначалу поддержавших ушедшего в раскол винницкого митрополита, вернулась в лоно УПЦ

Более половины священников Винницкой епархии канонической УПЦ, поначалу поддержавших перешедшего в раскольническую "единую церковь" митрополита Симеона Шостацкого, отвернулись от него. Об этом сообщает "Интерфакс-религия" со ссылкой на Союз православных братств Украины.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Симеон вместе с бывшим митрополитом Александром Драбинко ушли в раскол и были запрещены в служении Синодом УПЦ, признавшим новосозданную структуру объединением раскольников. Однако при этом Симеон захватил в Виннице кафедральный собор, сымитировав соответствующее "решение общины".

За Симеоном вначале последовали 75 клириков. Однако 18 декабря в Крестовоздвиженском соборе Винницы прошла встреча духовенства епархии с новым правящим архиереем - архиепископом Винницким и Барским Варсонофием. После этого 45 из 75 клириков заявили, что остаются в канонической УПЦ, сообщил источник.

Эта на первый взгляд непоследовательность отчасти может быть обусловлена послушанием своему правящему архиерею, а также вызвана кампанией по дезинформации, которую развернул Симеон. В частности, на сайте епархии до сих пор размещается информация о служении Симеона как законного митрополита, которого Константинопольский патриарх Варфоломей оперативно "восстановил" после запрета в служении Синодом УПЦ. Также нет информации о его уходе в раскол, а захват кафедрального собора опровергается. Вероятно, сайт контролируется людьми Симеона с целью внесения замешательства в епархию и углубления в ней раскола.

Всего в Винницкой епархии состоят около 250 клириков. Таким образом, Симеона поддерживает лишь десятая часть духовенства. Это признал и сам Симеон.

18 декабря новый правящий архиерей Варсонофий уже провел первую службу, помянув "великого господина и отца нашего" патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Она прошла возле захваченного раскольниками кафедрального собора. Несмотря на мороз, на службе было несколько сотен человек и много духовенства, что видно на видео. Варсонофий, в частности, пообещал молиться о вразумлении Симеона.

Однако тот на телевидении заявил, что, будучи архиереем канонической УПЦ, 22 года "зомбировал" людей и врал им, а теперь "единая церковь" раскольников будет укреплять украинское государство.

Это не первое признание политического характера созданной организации. Новый лидер раскола Сергей Думенко ("Епифаний") заявил, что "единая церковь" раскольников будет духовной основой украинского государства. Напомним, почти сразу же после своего избрания Думенко призвал "вернуть оккупированный Крым".